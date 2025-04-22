İletişim Başkanlığı, artan ‘dezenformasyonla mücadele’ faaliyetini İsrail ve yerel seçime bağladı: Dezenformasyonda ‘seçim’ etkisi

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

İletişim Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet raporunda; daha önce Meclis’te faaliyet alanı soru önergelerine konu olan ve muhalefetin “Dezenformasyonun merkezi haline geldi” diyerek tepki gösterdiği Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ne ilişkin veriler paylaşıldı. Özellikle her hafta paylaştığı Dezenformasyon Bülteni’yle bilinen merkez, geçen yıl 744 “doğrulama faaliyeti” gerçekleştirdi.

Böylece İletişim Başkanlığı’nın geçen yıl paylaştığı 2024-2028 Stratejik Planı’na göre; 2024 ve 2025 için toplam 585 “doğrulama faaliyeti” gerçekleştirmeyi hedefleyen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sadece geçen yıl yaptığı “doğrulama faaliyetiyle” bu sayıyı geride bırakmış oldu. Kurumun önceki yıllara ait faaliyet raporlarında 2023’te 460 ve 2022’de 421 “doğrulama faaliyeti” gerçekleştirdiği görüldü. Başkanlığın 2024 faaliyet raporunda doğrulama faaliyetlerinde yaşanan artış “İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım sürecinde ve 2024 Mahalli İdareler seçim sürecinde dezenformasyon içeren haber ve paylaşımlarda görülen artışa binaen 2024 yılında doğrulama faaliyeti sayısı hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşmiştir” ifadeleriyle anlatıldı.

44 ÜNİVERSİTEDE KULÜP

Ayrıca başkanlığın önceki faaliyet raporlarının aksine, 2024 yılı faaliyet raporunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin bir bölüm de yer aldı. Bu bölümdeki “Gençlerin kariyerlerine başlamadan önce, dezenformasyon konusunda bilinçlenmeleri ve doğru bilgiye ulaşma kültürünün yaygınlaşması amacıyla üniversitelerde Dezenformasyonla Mücadele Kulüpleri kurulmasını sağlamak” ifadeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı sonunda bu kapsamda 44 üniversitede Dezenformasyonla Mücadele Kulübü kurulduğunu açıklamıştı. Öte yandan; başkanlığın 2024 için dezenformasyonla mücadele ve kriz iletişimi alanlarında düzenlemeyi planladığı eğitim, tatbikat ve etkinlik sayısı da kurumun faaliyet raporuna göre hedeflenen değeri tutturamadı. Bunun nedeni olarak da “tasarruf tedbirleri kapsamındaki bütçe kısıtlaması” gösterildi. Kuruma 2024’te 5 milyar 75 milyon 453 bin 900 TL bütçe verilmişti.