Son Dakika... Bartın maden faciasında yaralanan işçiler İstanbul'a sevk edilmişti: Sağlık durumlarına ilişkin yeni gelişme
Bartın'daki madende yaşanan patlama sonrası yaralı olarak kurtarılan 6 işçi, İstanbul'a sevk edilmişti. Maden işçilerinin tedavilerinde son duruma ilişkin açıklama geldi.
Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 işçinin tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
ENTÜBE EDİLDİLER
Hastanenin yanık tedavisi gören 5 işçinin entübe olarak takiplerinin yapıldığı öğrenildi.
Karbonmonoksit zehirlenmesi olan işçinin ise oksijen tedavisi almaya devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi.
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