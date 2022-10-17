Son Dakika... Bartın maden faciasında yaralanan işçiler İstanbul'a sevk edilmişti: Sağlık durumlarına ilişkin yeni gelişme

Bartın'daki madende yaşanan patlama sonrası yaralı olarak kurtarılan 6 işçi, İstanbul'a sevk edilmişti. Maden işçilerinin tedavilerinde son duruma ilişkin açıklama geldi.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:03
Son Dakika... Bartın maden faciasında yaralanan işçiler İstanbul'a sevk edilmişti: Sağlık durumlarına ilişkin yeni gelişme
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Bartın'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 işçinin tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

ENTÜBE EDİLDİLER

Hastanenin yanık tedavisi gören 5 işçinin entübe olarak takiplerinin yapıldığı öğrenildi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi olan işçinin ise oksijen tedavisi almaya devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

 


Son dakika Bartın MAden faciası

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