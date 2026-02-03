İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla mücadele ve önemli günler bütçesini paylaştı: İktidarın iletişimine milyarlar

İletişim Başkanlığı, Fahrettin Altun sonrası göreve gelen Burhanettin Duran’ın başkanlığındaki ilk performans programını yayımladı. Duran, başkanlığın bu yıl yapacağı faaliyetleri ve bu kapsamda ayıracağı bütçeyi içeren programın girişinde “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ‘millet için devlet’ anlayışını merkeze alan iletişim vizyonumuzla Türkiye Yüzyılı’nın ruhuna uygun şekilde hakikatin ve hakkaniyetin öncülüğünde iletişim stratejileri geliştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda dezenformasyonla mücadele kapsamındaki faaliyetler ile önemli gün ve haftalar kapsamında yapılacaklar için 2026’da 1 milyar 53 milyon 980 bin TL harcanacağı belirtildi. Başkanlık, bu bütçe kaleminde yer alan harcamaların detayını da “Başta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü olmak üzere önemli gün ve haftalar kapsamında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek tüm proje ve etkinliklere ilişkin faaliyetler başkanlığımızca koordine edilecektir. Ayrıca ülkemizin aleyhinde yapılan kara propagandalara karşı dezenformasyon faaliyetleri kapsamında çalışmalar yürütülecektir” ifadeleriyle açıkladı.

3 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE HARCAMA

Aynı başlıktaki harcamalar için 2027’de 1 milyar 169 milyon 262 bin TL, 2028’de ise 1 milyar 263 milyon 150 bin TL harcanmasının öngörüldüğü kaydedildi. Yani programa göre üç yılda dezenformasyonla mücadele ve önemli günlerde yapılacak faaliyetler için 3 milyar liranın üzerinde harcama yapılması bekleniyor.

Öte yandan; programda dezenformasyonla mücadele kapsamında yapılacak etkinliklere de yer verildi. Bu kapsamda bu yıl 500 doğrulama faaliyetinin yapılmasının hedeflendiği aktarıldı. Bu faaliyetin açıklaması “7/24 çalışma prensibiyle yürütülen faaliyetler kapsamında dezenformasyon içeren haberlerin doğruları kamuoyuna sunulmaktadır” ifadeleriyle yapıldı.

Dezenformasyonla mücadele faaliyetleri çerçevesinde bu yıl 56 bülten hazırlanmasının planlandığı da belirtilen programda “Özellikle kriz dönemlerinde afet, seçim, terör olayları vb. süreçlere özel bültenler de çıkartılmaktadır” denildi. Yine programda dezenformasyonla mücadele için farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yürütüleceği kaydedildi.