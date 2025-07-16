İletişim Başkanlığı'ndan Tekirdağ'daki yangınla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz’da Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Şenköy Mahallesi’nde orman dışı alanda çıkan yangına ilişkin olarak, yangının çıkışından 6 dakika sonra saat 13.40’ta yangına ilk müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yangın, kısa sürede ilerleme istikametindeki ormanlık alana sirayet etmiştir. Yangın; sıcak hava ve şiddetli rüzgârın etkisi ile kısa sürede etrafa yayılmış ve civarda bulunan Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerini tehdit eder hale gelmiştir. Bunun üzerine ilgili mahallelerde AFAD koordinasyonunda tahliyeler gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yangının başlamasından itibaren AFAD’la birlikte, can ve mal kaybı yaşanmaması adına öncelikle Orman Genel Müdürlüğü ekipleri meskûn mahallerde tedbir alma maksatlı çalışmalar yürütmüştür. Yerleşim yerleri istikametinde enerjisi, ilerleme istikametinde ise hızı düşürülen yangının kontrol altına alınmasına yönelik havadan ve karadan çalışmalar devam etmektedir. Gece boyunca karadan yoğun şekilde süren müdahaleler, bu sabah gün ışımasıyla havadan da devam etmektedir. Halihazırda; 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopteri, 76 arazöz ve 509 personel bölgeye sevk edilmiştir."