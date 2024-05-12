İletişim Başkanlığı'ndan Miçotakis'in ziyaretine ilişkin açıklama
İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretine ilişkin basın açıklaması yaptı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 13 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyareti edecek.
Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutları ele alınacak ve iş birliğinin geliştirilmesi için adımlar atılacağı belirtilirken, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılacak.
Yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu ifade edildi.
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