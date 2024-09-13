İletişim Başkanlığı'nın yalanladığı AKP'li Bakan'a 'Utanmadan orada oturuyor' tepkisi!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:22

Güncelleme: 13.09.2024 - 17:22

CHP'li Ağbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun pandemi döneminde kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili açıklaması ve ve İletişim Başkanlığı'nın iddiaları yalanlaması üzerine açıklama yaptı. Veli Ağbaba ''Bu memleket yönetilemiyor'' ifadelerini kullandığı açıklamasında şöyle konuştu:

"Bakan diyor ki kişisel veriler çalındı. Ardından İletişim Başkanlığı, 'Bakan yanlış söyledi böyle bir şey yok' diyor.

Kişisel bilgilerin devlet tarafından çalınması bu ülkede çivinin çıktığını gösteriyor. Bu memleket yönetilemiyor.

Maalesef Türkiye'de cezasızlık var, yapanın yanına kar kalıyor. Ulaştırma Bakanı başka bir memlekette olsa aynı gün istifa eder.

Kişisel veriler çalınmış veya satılmış, Ulaştırma Bakanı utanmadan hâlâ orada oturuyor ve İletişim Başkanlığı bunu yalanlayan açıklama yapıyor.

Bu işin çözümü bir seçimdir."