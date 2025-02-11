Ilgım Apartmanı davasında yeni rapor çıktı: 'Kolon-kiriş bölgeleri uygun dizayn edilmedi'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:06

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:07

Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkıldı, 85 yurttaş yaşamını yitirdi.

Bina, üstüne devrilerek yıktığı Ahmet Sayar Apartmanı’nda da onlarca kişinin ölümüne yol açtı.

Apartmana ilişkin dava dosyasına mahkemenin talep ettiği ikinci bilirkişi raporu eklendi. Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından düzenlenen raporda zeminde sıvılaşma bulunmadığına dikkat çekilirken yıkımın nedeni olarak “Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin statik projede verilen birleşim bölgesi sıklaştırma detaylarına uygun şekilde dizayn edilmediği, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde yapılmayan ya da eksik yapılan sıklaştırma etriyeleri ve bu etriyelerin kanca açılarının uygun olmaması” gösterildi.

Raporda yapı müteahhiti(S.Z.), şantiye şefi S.Z.,, yapı denetim firması yetkilisi E.T., yapı denetim firması görevlileri S.Y., ile A.T.’nin asli kusurlu, belediye yapı kontrol biriminin de tali kusurlu olduğu belirtildi.

“İKİ RAPOR ARASINDA UÇURUM VAR”

Rapor sonrası gazetemize konuşan kayıp yakını avukatı Erdoğan Akdoğdu, öncelikle ilk bilirkişi raporuna itiraz edip raporu hazırlayan heyet hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını anımsattı.

Başvuruları sonrasında savcılığın dosyayı başka bilirkişiye tevdii ettiğini belirten Akdoğdu, “İki rapor arasında uçurum var. Yeni raporla bir nebze olsun mutlu olduk. Tam iki yıl geçti. Sürecin özensiz yürütülmesi kayıp yakınlarında başka bir yıkım yaratıyor. Onlarca insana mezar olan bu binaya ilişkin yeni rapor sonrasında tutuksuz yargılanan başta müteahhit olmak üzere asli kusurlular hakkında tutuklama talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İLK RAPOR SONRASI SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Davada, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) gelen ilk bilirkişi raporu sonrası müteahhit ve yapı denetim sorumlusu, rapora itirazlar değerlendirilmeden serbest bırakılmış, kayıp yakınları bu duruma tepki göstermişti.

Depremin ardından geçen 2 yılda Ilgım Apartmanı davasında iddianame tamamlanamadığı için davada soruşturma aşamasından yargılama aşamasına geçilemedi. İlk duruşma görülemedi.