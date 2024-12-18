İlginç kaza... Seyir halindeki kamyondan çıkan tekerlek bir kişiyi yaraladı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki kamyondan çıkan tekerleğin çarptığı kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi'nde A.G.idaresindeki 03 KL 301 plakalı patates yüklü kamyondan çıkan tekerlek, yaklaşık 200 metre ilerideki durakta işe gitmek için bekleyen F.S'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan F.S. sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- 'Esad'ın kara kutuları Kandil Dağı'nda!'
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Tartışmaların odağındaki otel hakkında flaş gelişme
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- Harika Avcı'dan üzen haber: 'Polisler içeri girdi...'
- Melih Gökçek'ten AKP'li Tuna'ya ağır salvo!
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- Başkent'te 'Korkutata' saltanatı