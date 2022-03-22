İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri sahiplerini bulacak
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi bünyesinde 2 yıllık bir süreçte hazırlanan, İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri (İvKÖ) 22. Kamu Kalite Sempozyumu'nda sahiplerini bulacak. 24 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlik ayrıca hibrit olarak ekranlara yansıyacak.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi bünyesinde 2 yıllık bir süreçte hazırlanan İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri bu yıl 22. Kamu Sempozyumu'nda ilk kez sahiplerini bulacak.
KalDer'den yapılan açıklama şu şekilde:
"23 Mart tarihinde İlham Veren Kamu Yönetimi Projeleri Ödülleri finalist sunumlarını ve 24 Mart tarihinde “Değişen Dünyada Kamu Yönetimi” ana temasıyla düzenleyeceğimiz 22. Kamu Kalite Sempozyumu’nu online platformda gerçekleştireceğiz. 24 Mart tarihinde bu yıl ilk kez düzenlenecek “İlham Veren Kamu Yönetimi Projeleri Ödül Törenimizi” hibrit olarak ekranlarınıza getireceğiz, kurumların heyecanını sizlerle paylaşacağız. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliğimize kayıt yaptırmak için www.kalderankara.org web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz."
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