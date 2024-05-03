İlhami Aras yaşamını yitirdi: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak

THKP-C ve Kurtuluş Hareketi'nin önemli isimlerinden İlhami Aras, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 15:56
İlhami Aras yaşamını yitirdi: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak
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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) ve Kurtuluş Hareketi'nin önemli isimlerinden İlhami Aras, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) ile Kurtuluş Hareketi’nin önde gelen isimlerinden İlhami Aras, 30 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İlhami Aras, bugün saat 16.30'da Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek. 



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