İlhami Aras yaşamını yitirdi: Bugün son yolculuğuna uğurlanacak
THKP-C ve Kurtuluş Hareketi'nin önemli isimlerinden İlhami Aras, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) ve Kurtuluş Hareketi'nin önemli isimlerinden İlhami Aras, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) ile Kurtuluş Hareketi’nin önde gelen isimlerinden İlhami Aras, 30 Nisan’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İlhami Aras, bugün saat 16.30'da Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.
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