İlhan Taşcı RTÜK'ün 2021 yılı ceza karnesini açıkladı: 'RTÜK sadece dört kanalı izliyor'

24 Aralık 2021 Cuma, 14:41

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, üst kurulun 2021 yılı boyunca verdiği cezaların bilançosunu çıkardı.

Taşcı’nın aktardığı bilgilere göre, üst kuruldan Halk TV, Tele 1, Fox TV, KRT ve Haber Türk’ün kanallarına toplamda 71 ceza verildi. A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-NET ve CNN Türk kanallarına ise yıl boyunca hiç ceza verilmedi.

Taşcı, “RTÜK acısından geçirdiğimiz bir yıla baktığımızda inanılmaz derecede korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. RTÜK’ün 27 yıllık tarihinde görülmemiş bir sonuç elimizde. 1 Ocak 2021 tarihi ile 24 Aralık 2021 tarihi arasında RTÜK toplam 50 üst kurul toplantısı yaptı. Bu 50 üst kurul toplantısında, RTÜK; yeri geldiğinde iktidarı eleştiren, yeri geldiğinde iktidarı sorgulayabilen, özgür yayıncılık yapmaya çalışan yayıncılarla ilgili tam 71 ceza verdi. Bu 71 cezanın parasal karşılığı 21 milyon 500 bin lira” dedi.

Taşcı, yaptığı çalışmayı şöyle aktardı:

Diğer taraftaki yayıncı kuruluşlar; ya iktidarı övmeleriyle bilinen veya kendini iktidara yakın konumlandıran ve iktidar lehine yayın yapan haber kanalları. Bu bir yıl içinde RTÜK, bu kanallar ile ilgili bir tek ceza dahi vermedi. Bu kanallar ile ilgili RTÜK’ün üst kurul toplantısına bir tek rapor bile getirilmedi. Ceza verilmesini bırakınız, bir tek rapor bile değerlendirilmedi. Bir tarafta 71 ceza var diğer tarafta sıfır. Deyim yerindeyse RTÜK 2021 yılında sıfır çekti. A Haber sıfır, Ülke TV sıfır, Kanal 7 sıfır, TV-NET sıfır, CNN Türk sıfır. Aslında sınıfta kalan bu yayıncılar gibi görünüyor ama aslında sınıfta kalan RTÜK burada. Çünkü RTÜK’ün en temel görevi düzenleyici ve denetleyici bir kamu otoritesi olmasıdır.

"DÜZENLENMİŞ BİR RAPOR YOK "

İktidarı eleştiren kanallar yayın ilkelerini ihlal ediyor, bu hiç ceza almamış, haklarında bir tek rapor dahi düzenlenmemiş kanallar yayın ilkelerine uyuyor mu da RTÜK bunları görmezden geliyor? RTÜK’ün kendi resmi belgeleri, kaynakları bunu yalanlıyor. 2021 yılında en çok şikâyet edilen ilk üç kanal sıralamasında bu kanallardan. Haklarındaki şikâyet 100 bine dayanmış durumda, bugün, 24 Aralık itibarıyla. Düşününüz ki izleyiciden on binlerce şikayet gelmesine rağmen bu kanallarla ilgili düzenlenmiş tek bir rapor, verilmiş tek bir ceza dahi yok. Bu tablo RTÜK’teki adaletsizliğin, liyakatsizliğin, keyfiliğin, görevi kötüye kullanmanın ve ayrımcılığın tablosudur. İnsan en azından nazar boncuğu niyetine bir ceza verir. Bunların tamamı yaptırım gerektiren yayınlar yapan kanallar. Bu kanalların koruyucusu, hamisi, temsilcisi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’dir.

"MİMLENMİŞ DÖRT KANAL VAR"

RTÜK başkanı bütün yayıncılara eşit mesafede duran bir başkan gibi değil, belli kanalların; ortak özelliğine baktığımızda iktidarı lehine yayın yapan kanallar olarak karşımıza çıkıyor. RTÜK’teki hamisi, koruyucusu gibi davranıyor. Halk TV, TELE 1, KRT, FOX TV gibi kanallar ise çok sesliliği ekrana yansıtmaya çalışan bu kanallar ise RTÜK Başkanının hasmıymış gibi bir tablo çıkıyor. Bu tabloyu kendisinin anlatması gerekiyor. RTÜK Başkanı şunu diyebiliyorsa, ‘Bu tablo gerçeği yansıtmıyor, gerçek şudur’ diyebiliyorsa, ben açıkladığı tabloyu kabul edeceğim, istediği kanalda da bu verileri tartışmaya hazırım. Bu veriler üst kurulda yapılan görüşmelerden sonra alınmış kararların sonucudur.

"800 PERSONEL VAR, SADECE 4 KANALI İZLİYOR"

RTÜK’te 800 personel var. RTÜK sadece dört kanalı izliyor, mimlenmiş dört kanal var. FOX TV, HALK TV, KRT, TELE 1. Yani neredeyse 800 personelin tek görevi bu 4 kanalı izlemekmiş gibi. Her bir kanalı izlemekle görevli 200 personel var gibi ironik bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü öbür taraftaki kanalları izleyen kimse yok. RTÜK Başkanı hiçbir şekilde, iktidar lehine yayın yapanlar kanallar lehine, şikayetleri görmezden geliyor.

"İFTİRAYA VARAN YAYINLAR YAPILIYOR"

Bu kanallar, muhalefet partilerini eleştirmenin ötesinde hakarete, iftiraya varan yayınlar yapıyor. RTÜK Başkanı bunu da görmezden geliyor. En son örneğini, kamu yayıncılığı yapan TRT’de gördük. ‘Teşkilat’ isimli dizide, karanlık bir karakterin diyalogları arasına, hiç de dizinin akışına uygun olmayacak şekilde, bu ülkenin kurucusu CHP ve onun saygıdeğer genel başkanıyla özdeşleşmiş olan, ‘Geliyor gelmekte olan’ deyimi iliştirildi, bir proje kapsamında bu söylem karanlık bir karakterin ağzına iliştirildi. Bunda da 83 milyonun vergileriyle finanse edilen TRT bir zemin olarak kullanıldı. Çok vahimdi. Başvuruma rağmen, RTÜK Başkanı ve RTÜK yönetimi maalesef bunu da görmezden geldi. Bu çarpıklığın, adaletsizliğin, hukuk tanımazlığın ve ayrımcılığın bugün olmasa bile yarın mutlaka bir hukuki sonucu olacaktır.”