İlhan Taşcı'dan RTÜK Başkanı Şahin'e yanıt: 'Kurula getirmediğiniz dosyaları tartışalım'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:01

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:01

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon programında RTÜK üyesi İlhan Taşçı'yı hedef alarak Taşçı'nın hazırladığı yıllık ceza karnesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Taşçı, söz konusu açıklamalara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Taşçı şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK Başkanı katıldığı bir televizyon programında hazırladığım yıllık ceza karnesiyle ilgili hakkımda gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerde bulunmuştur. Açıklama gereği doğmuştur.

* Sayın Ebubekir Şahin haftada en az kez bir Üst Kurul toplantısında yasa emrettiği için bir araya geliyoruz. Bu tercih değil yasal bir zorunluluk.

* RTÜK’ün verdiği cezaları öyle kesip kırpıyorsunuz ki TÜİK Başkanına dahi taş çıkartıyorsunuz.

Verilen cezalarla ilgili hangi sayıları kamuoyuna yanlış aktarmışım doğrusunu siz açıklayın!

* Tek doğrunuz cezalar verilirken ya da ceza vermeye kıyamadığınız kanallarla ilgili tartışmalar sırasında ben de Üst Kurul toplantısındaydım. Neredeyse her kurul toplantısında ceza adaletsizliğine karşı olduğum vicdanen ve hukuken uygun görmediğim kararların tamamına karşı oy kullanıp muhalefet şerhi yazdım/yazıyorum.

"KAMUOYU TAKDİR ETSİN"

* Her ne kadar yapamayacağınızı bilsem de bir kez daha sizin istediğiniz televizyon kanalında cezaları ve görüşülmeyen, kurula getirmediğiniz dosyaları tartışalım. Kamuoyu takdir etsin.

RTÜK Başkanının kasıtlı bulduğu ikimizin de hazır bulunduğu toplantılarda alınan karalardan hareketle hazırladığım karne bu ?? Madem yanlış çıkıp “doğrusunu” açıklamasını bekliyorum."