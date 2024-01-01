RTÜK üyesi İlhan Taşçı TRT’ye sordu: ‘Neden bugünkü yayın akışınızda yok?’

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya, "Her yıl 1 Ocak günü yayınladığınız Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri neden bugünkü yayın akışınızda yok, bir açıklamanız olacak mı" diye sordu.

ANKA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 15:49
RTÜK üyesi İlhan Taşçı TRT’ye sordu: ‘Neden bugünkü yayın akışınızda yok?’
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri'nin bu yıl neden yayınlanmadığını sordu. 

Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sobacı'yı etiketleyerek, "Her yıl 1 Ocak günü yayınladığınız Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri neden bugünkü yayın akışınızda yok, bir açıklamanız olacak mı" dedi.


İlhan Taşcı RTÜK ZAHid Sobacı Viyana Filarmoni Orkestrası

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