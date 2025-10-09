İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı 2025 Ankara Şehircilik Bienali düzenliyor

İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı, ODTÜ ve İdealkent işbirliğiyle 2025 Ankara Şehircilik Bienali düzenliyor. 13 Ekim’de ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde saat 14.30’da açılışı yapılacak bienal, 19 Ekim’e kadar sürecek. Bienalin açılışında, armağan kitaplar, tanıtım ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Ali Cengizkan, Prof. Dr. Ayda Eraydın, Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Doç. Dr. Semahat Özdemir, Prof. Dr. Ali Türel, kitaplarını imzalayacak.
9.10.2025 12:36:00
Cumhuriyet/Ankara
