İliç faciasında 9 işçi hayatını kaybetmişti... Aileler adalet yürüyüşü yaptı: 'Türkiye’de ne hukuk var ne de adalet'

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davanın 5’nci duruşması bugün görülüyor.

Duruşma öncesi olayda yakınlarını kaybeden aileler Erzincan Dörtyol Meydanı’nda bir araya gelerek adliyeye yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme bazı milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

“TÜRKİYE’DE NE HUKUK VAR NE DE ADALET”

Hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız’ın babası Ali Ekber Yıldız, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, mahkeme heyetinden "ellerini vicdanlarına koyarak karar vermelerini" istedi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli ve Mahkeme Başkanı Yavuz Özcan'ın AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ı ziyaretine ilişkin, "Gidip TBMM’de Süleyman Karaman’la fotoğraf çektirmesinler, bizim yanımızda olsunlar" diyen Yıldız, "Buradan Adalet Bakanı’na da sesleniyorum; ‘Türkiye’de hukuk var, adalet var’ diyorlar. Ben diyorum ki Türkiye’de ne hukuk var ne de adalet" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise davanın yalnızca bir iş cinayeti değil, aynı zamanda bir çevre ve yaşam hakkı meselesi olduğunu söyledi.

“BURADA BİR TİYATRO SEYREDİYORUZ”

Orhan Sarıbal, şunları kaydetti:

“Dostlar, bir tiyatro seyrediyoruz. Suçlular belli, suç işleyenler belli ancak ısrarla bu suçlar saklanmaya çalışılmakta, suçun üzeri örtülmektedir. Suçlu çok açıktır; iktidarın maden politikalarıdır, iktidarın çevre politikalarıdır, kendi yandaşlarını zengin etmek, ulusal ve uluslararası maden şirketlerini zengin etmek için bizim insanlarımızı göz göre göre adeta yok etme, öldürme politikasıdır. O liç yığınlarını bu kadar yüksek hale getiren kimdi? O liç yığınının hemen yanında sürekli dinamit patlatan kimdi? Şimdi o yığının her an yıkılması sonucunda onlarca insanın liç altında kalacağını göre göre hiçbir tedbir almayan kimdir? O liç yığınının bu kadar yükselmesi sürecinde denetim yapmayan kimdir? Elbette bu davada birkaç suçlu bulunacaktır; onlar bu sürecin içindeki suçlulardır. Ama tek başına değillerdir. Kamu görevlileri yargılanmadığı sürece, Çevre ve Şehircilik Bakanı yargılanmadığı sürece, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri yargılanmadığı sürece iktidar suçluları saklamakta, mağdurları ise daha da fazla cezalandırmaktadır.”

“BÜTÜN KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINI TALEP EDİYORUZ”

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir de şunları söyledi:

“İnsanları açlık sınırının altında asgari ücrete mahkûm edip bu madenlere körü körüne sokanlara karşı karşınızda biz varız. En aşağıdan en yukarıya kadar bütün kamu görevlilerinin yargılanmasını talep ediyoruz; buradaki mülki amirlerden, caka satan Murat Kurum’a kadar bütün kamu görevlilerine ellerinde kan olduğunu hatırlatmak için kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyoruz. Bugün bu duruşmada beklentimiz, daha önceki duruşmalarda olduğu gibi göstermelik sözler ve göstermelik, seçilmiş yargılamalar değil; gerçek katillerin açığa çıkarıldığı ve bir daha hiçbir madende benzer bir katliamın yaşanmayacağının garantisi olan bir kararın çıkmasıdır. Mücadelemiz bunun içindir. Mücadelemiz, bu memleketin yerinin altındaki ve üstündeki bütün değerlerimiz içindir; can içindir, memleket içindir, gelecek içindir. Elbette hep birlikte buna sahip çıkmaya ve adalet istemeye devam edeceğiz.”