İliç maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen madende heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı. Çalışmalar sürerken, toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın üretimi yapılan Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen, 9 kişinin kaybolduğu faciaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir araçtan çekilen görüntülerde, büyük bir toz bulutuyla birlikte toprağın yamaçtan aktığı görüldü. Tesise giden kara yolundaki hafriyat kamyonları son anda toprak altında kalmaktan kurtuldu.
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