Son Dakika: İliç'teki maden faciasının ardından... Meclis’te komisyon kurulacak!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:13

Güncelleme: 14.02.2024 - 15:47

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasını araştırmak üzere komisyon kurulacak.