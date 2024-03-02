İliç’te faciadan 18 gün önce Yüksek Mahkeme’nin karar verdiği ortaya çıktı: AYM, ‘hak ihlali’ demiş

Çokuluslu SSR Mining ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni kompleksi içerisinde kalan ve yine aynı şirkete ait Çakmaktepe Madeni Açık Ocak İşletmesi’yle ilgili yargıdan dikkat çeken bir karar geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00
İliç’te faciadan 18 gün önce Yüksek Mahkeme’nin karar verdiği ortaya çıktı: AYM, ‘hak ihlali’ demiş
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Şirkete 2018’de kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” onayı verildi.

Bölgedeki Çöpler Altın Madeni’ne ilişkin hukuk mücadelesi yürüten Sedat Cezayirlioğlu, ÇED olumlu kararını yargıya taşıdı. Yerel mahkeme Cezayirlioğlu’nun bu isteğini reddetti.

Bunun üzerine Cezayirlioğlu “özel hayata saygı hakkının” ihlal edildiğini ileri sürerek 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

AYM, 25 Ocak’ta Cezayirlioğlu’nun başvurusunu haklı bularak oybirliğiyle “özel hayata saygı hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Cezayirlioğlu adına dün açıklama yapan avukat İsmail Hakkı Atal, “AYM kararında belirtildiği üzere, Erzincan İdare Mahkemesi’nin bu davada yeniden yargılama yapması gerekiyor” diye konuştu.

‘ÇEVRE DAVALARI GÖRÜNÜŞTE’

Atal, “AYM, adil yargılanma hakkından bağımsız olarak, yargılamanın hukuka ve kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadığına hiç değinmeksizin Sedat Cezayirlioğlu’nun yaşadığı köyü yanı başında maden işletmesi açılmasını anayasanın 20. maddesindeki ‘özel hayata saygı hakkının ihlali’ için yeterli görüyor. Bu da AKP’nin ele geçirdiği yargıda çevre davalarında görünüşte ve şekli bir yargılama yürütüldüğü için, kâğıt üzerinde her şey hukuka uygun gösterilse dahi yurttaşın sadece yaşam alanının işletmenin yanı başında olmasının hak ihlali için yeterli olması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.


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