İliç’te faciadan 18 gün önce Yüksek Mahkeme’nin karar verdiği ortaya çıktı: AYM, ‘hak ihlali’ demiş
Çokuluslu SSR Mining ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni kompleksi içerisinde kalan ve yine aynı şirkete ait Çakmaktepe Madeni Açık Ocak İşletmesi’yle ilgili yargıdan dikkat çeken bir karar geldi.
Şirkete 2018’de kapasite artışı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” onayı verildi.
Bölgedeki Çöpler Altın Madeni’ne ilişkin hukuk mücadelesi yürüten Sedat Cezayirlioğlu, ÇED olumlu kararını yargıya taşıdı. Yerel mahkeme Cezayirlioğlu’nun bu isteğini reddetti.
Bunun üzerine Cezayirlioğlu “özel hayata saygı hakkının” ihlal edildiğini ileri sürerek 2020’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.
AYM, 25 Ocak’ta Cezayirlioğlu’nun başvurusunu haklı bularak oybirliğiyle “özel hayata saygı hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Cezayirlioğlu adına dün açıklama yapan avukat İsmail Hakkı Atal, “AYM kararında belirtildiği üzere, Erzincan İdare Mahkemesi’nin bu davada yeniden yargılama yapması gerekiyor” diye konuştu.
‘ÇEVRE DAVALARI GÖRÜNÜŞTE’
Atal, “AYM, adil yargılanma
hakkından bağımsız olarak,
yargılamanın hukuka ve kanuna
uygun olarak yapılıp yapılmadığına
hiç değinmeksizin Sedat
Cezayirlioğlu’nun yaşadığı köyü yanı
başında maden işletmesi açılmasını
anayasanın 20. maddesindeki ‘özel
hayata saygı hakkının ihlali’ için
yeterli görüyor. Bu da AKP’nin ele
geçirdiği yargıda çevre davalarında
görünüşte ve şekli bir yargılama
yürütüldüğü için, kâğıt üzerinde
her şey hukuka uygun gösterilse
dahi yurttaşın sadece yaşam
alanının işletmenin yanı başında
olmasının hak ihlali için yeterli
olması anlamına geliyor” ifadelerini
kullandı.
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