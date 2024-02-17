İliç'teki çevre katliamının avukatı İsmail Hakkı Atal, Cumhuriyet'e konuştu: Kurum ve Yıldırım yargılansın

Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 17.02.2024 - 03:00

İliç’teki madene ilişkin açılan birçok davanın avukatlığını yapan ve çevre davalarından tanınan avukat İsmail Hakkı Atal, “Murat Kurum ve Binali Yıldırım yargılanmalı” dedi.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Atal, döneminin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı, şimdilerde AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Murat Kurum’un şirketin kapasite artışına verdiği onayı hatırlatarak “Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali ve kapasite artırımına ilişkin açılan birçok davamız devam ediyor. Madeni 135 kere kontrol ettiklerini söylediler. Muhtelen kapıda tutanak tutup geri döndüler. Minareyi çalan, kılıfına uydurur” dedi.

Kurum’un baş sorumlulardan olduğunu dile getiren Atal, “Kamuoyunu rahatlatmak için birkaç sorumluyu ortaya attılar. Aşağıda üç beş tane gariban emekçiyi al, asıl yukarıda Amerikalılarla, Kanadalılarla birlikte at koşturan, aynı masaya oturan sorumluların ismini geçirme. Murat Kurum kadar eski Başbakan Binali Yıldırım da sorumludur. Yıldırım 22 Haziran 2022’de siyanür borusunda yaşanan patlamadan üç ay önce bölgeye geldi. İliç’te maden güzellemesi yaptı. Hukuki süreç yürüten bizleri de ‘kötü niyetli kişiler’ olarak ilan etti” diye konuştu.

Dava sürecine ilişkin detayları paylaşan Atal, “6 Aralık 2023’te bilirkişi keşfi oldu. Heyet 5 Şubat’ta rapor için ek süre talep etti. Heyete uzman olarak halk sağlığı uzmanı talep ettik. AKP’li bilirkişiler atandı. Davayı reddetmek üzerine oluşturulmuş bir heyetle karşılaştık. Son yaşanan olaylardan sonra davayı da reddedemezler. Madeni kapatmak istemeseler bile kapatmak zorundalar. Fırat Nehri’ne zehir karışıyor. Yasaya göre sulak alana en az 2 bin metre olaması gereken maden burada 50 veya 100 metre uzaklıkta” dedi.