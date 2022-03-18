İlim Yayma Cemiyeti'ne bedelsiz kıyak
Fatsa Belediyesi tarafından İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilen bina tadilatının yapılmasının ardından yapıldıktan sonra “İlim Yayma Cemiyeti Fatsa Şubesi” oldu. CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, duruma "O gün de söyledik. Şimdi de söylüyoruz. Birçok işte olduğu gibi bu işte de yanlış yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Fatsa Belediyesi’nce İlim Yayma Cemiyeti’ne 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilen tesis, onarımı yapıldıktan sonra “İlim Yayma Cemiyeti Fatsa Şubesi” oldu.
Daha önce kafe ve restoran olarak işletilen tesisin yıllardır atıl şekilde durduğunu, ancak yakın zamanda onarılarak İlim Yayma Cemiyeti’nin şubesi haline getirildiğini belirten CHP’li Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, “Yapılacak en kötü işi yaptınız” dedi. İnanlı sözlerini, “İlim Yayma Cemiyeti şimdiye kadar Fatsa’da ne yapmıştır, Fatsa’ya ne kazandırmıştır?” diye sürdürdü.
‘YANLIŞ YAPIYORSUNUZ’
Fatsa’daki belediye tesisi, 1.5 yıl önce Fatsa Belediye Meclisi’nce 11 ret oyuna karşılık 15 kabul oyuyla İlim Yayma Cemiyeti’ne bedelsiz olarak tahsis edilmişti. Belediye Başkanı Etem Kibar’a bu konuda yetki verildiğini belirten CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı, “O gün de söyledik. Şimdi de söylüyoruz. Birçok işte olduğu gibi bu işte de yanlış yapıyorsunuz. Fatsa Belediyesi’nin borcu ikiye katlanmışken belediyenin her kuruş gelir kalemine ihtiyacı vardır. Yok biz beceremiyoruz, işletemiyoruz deniyorsa da bu şehirde kamu için faydalı işler yapan bir sürü başka kurum ve kuruluş var. Her şeye rağmen Kızılay, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Atatürkçü Düşünce Derneği, Engelliler Derneği var. Bu işten vazgeçin” ifadelerini kullandı.
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