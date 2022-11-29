TOKİ 3. etap kura çekimi şehirleri ve tarihleri belli oldu
TOKİ “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi”nde, 3. etap kura çekimi 1-7 Aralık tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı, 23 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 630 bin 805 başvurudan 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.
Kura çekimi, 7-28 Kasım tarihlerinde Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli’de noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kurada, 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.
7 ŞEHİR İÇİN ÇEKİLECEK
Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık’a kadar devam edecek.
Kuralar, 1 Aralık’ta Bolu’da 902 konut, Karaman’da 751 konut, 2-3 Aralık’ta Düzce’de 1100 konut, 2-7 Aralık’ta Konya’da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık’ta Zonguldak’ta 1650 konut, 6 Aralık’ta Bartın’da 850 konut, 7 Aralık’ta Karabük’te 899 konut için çekilecek.
Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
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