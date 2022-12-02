TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Sahte telefon numaralarına dikkat!

02 Aralık 2022 Cuma, 16:28

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ), TOKİ ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığıyla sahtekarlık ve dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu.

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi kullanılarak sahte iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında "Kurada ev sahibi oldunuz ve bunun için para talep edildiği" yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır.

Bu sebeple size telefonla veya şahsen ulaşarak konut çıktığını söyleyip, ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca sizinle irtibata geçerek para talebinde bulunulması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr) çağrı merkezi (444 86 54), kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."