Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 14 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeniyurt mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 14 tarım işçisini çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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