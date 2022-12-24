İzmir'de demir çelik fabrikasında 1 işçi yaşamını yitirdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında çalışan vinç operatörü hayatını kaybetti.
İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki bir demir çelik firmasında vinç operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası Ayhan Yıldırım, gece vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle vinç ile bina kolonu arasında sıkıştı.
Diğer işçilerin fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldırım'ı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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