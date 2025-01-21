İlk kadın metrobüs denetim amiri Ayşegül Kaya göreve başladı!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:02

Güncelleme: 21.01.2025 - 13:10

FOTOĞRAF: VEDAT ARIK

Kadınların mücadelesi hizmet verme noktasında da kendini gösteriyor. Toplumdaki önyargılara karşın kadınlar, mesleklerinde başarılara imza atarak önyargıları kırıyor. İstanbul’da 163 kadın şoför ve vatman çalışırken, metrobüs hattında ise ilk kez bir kadın, geçen aylarda denetim amiri olarak göreve başladı. Cumhuriyet ilk kadın metrobüs denetim amiri Ayşegül Kaya ile konuştu.

İETT’ye 2021 yılında otobüs şoförü olarak başladığını belirten Kaya, “Ardından tarihi tünele vatman olarak girdim. Sonrasında Hasanpaşa'ya araç bakım onarıma geldim. Orada çalıştım. Hareketi çok sevdiğim için metrobüslere ayrı ilgim vardı. Sonra buraya geldim. İlk denetim amiri olarak başladım. Çok mutluyum. Metrobüs bu zamana kadar çalıştığım hiçbir yere benzemiyor. Çok daha hareketli, adrenalin dolu. Ekip şahane. Çok güzel bir çalışma ortam var” dedi.

"ANNEME SÖZ VERDİM"

“İlk otobüs şoförü olmaya karar verdiğimde çevremden çok destek görmedim” diyen Kaya, şöyle konuştu:

“Almanya'da benim ablam var. Ablam ilk uçağa atlayıp geldi. Bana dedi ki ‘ne olursun Ayşegül, zor bir iş, İstanbul çok kalabalık bir şehir. Toplu taşıma, sıkıntı. Vazgeç bu işten, sana ne istersen alacağım’ Bir sürü vaatte bulundu. Özellikle en tatlısı oydu. Ancak karar vermiştim bir kere. Bu yola baş koymuştum” dedi. Kaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz Zonguldak’ın bir köyünde doğduk büyüdük. Biz ilkokuldan mezun olduktan sonra babam anneme yanına çağırdı ve ‘Ortaokula devam ettirelim mi?’ dedi. Çünkü ortaokul merkezdeydi. Annem de ‘ben okuyamadım. çocukları okut’ dedi. O kadar büyük bir yükün altına girdi ki. O gün anneme söz verdim. Annem bunu yaptıysa ben de çok iyi yerlere gelip çok iyi işler başarmak zorundayım.”

"KADINLAR KORKMASIN"

“Bizim daha Türk kadını olarak çok görevimiz var” diyen Ayşegül Kaya, “Kadınlarımız çok akıllı, Türk kadını çok akıllı ve çok çalışkan. Hiçbir şeyden korkmasınlar, hiçbir şeyden çekinmesinler. Mutlaka bazı şeylerde yıldırma, bezdirme yoluna gidecekler. Kulaklarını tıkasınlar, duymasınlar. Bir hedef koysunlar, o hedefe doğru emin adımlarla yürüsünler. Annelerimizin gibi cesaretli olsunlar, çalışkan olsunlar. Hep birlikte çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Kaya sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Ben üç yerde çalıştım. Otobüslerde çalıştım. Sonra vatman olarak çalıştım tünelde. Şimdi buradayım. Üçüne de ayrı bir isim koydum. İlki, otobüslere ‘sarı papatyam’ olarak hitap ediyorum. Tünele ve tramvaya ‘kırmızı gülüm’ diye. Şimdi buraya geldim. Metrobüslere ‘siyah kuşağım’ dedim. Çünkü burada olgunluk ve ustalık var. Çok güzel yerlerde çalışıyorum. Arkadaşlarıma da öneriyorum. Mutlaka bu deneyimi yaşamalılar.”

İETT'DE 163 KADIN ÇALIŞIYOR!

Günde yaklaşık 5 milyon yolculuk yapan İETT, kadın istihdamını artırıyor. İETT'de 2019 yılında hiç kadın şoför ve vatman yokken, bugün bu sayı 163'e ulaştı. İETT’de 2019 yılından bu yana kadın çalışan oranı yüzde 213, kadın yönetici oranı ise yüzde 236 oranında artırıldı.