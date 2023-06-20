İlk kez açıklandı! Atatürk'e göre Cumhurbaşkanlığı Forsundaki devletler hangileri?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:45

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:03

Güneş Dil Teorisi ile Atatürk'ün ilişkisinden bahseden Baran Aydın, "Bilinmeyen bir Atatürk var. Atatürk'ten sonra birçok lider geldi. Atatürk, toplumu mayalayan bir önderdi. Önderlerin toplumu dönüştürücü adımları vardır. Bunlardan biri Güneş Dil Teorisi'dir. Atatürk'ün 1930'dan sonra kullandığı bazı sözler vardır, hepsi Güneş Dil Teorisi'ne göre söylenmiştir. Güneş Dil Teorisi, Kaygusuz Abdal'dan beri, Bektaşi Yesevi Melami geleneği daha öncesinde Kamlık geleneğinden beri vardır. Atatürk aynı zamanda Münir Hayri Egeli'ye 'Bayönder' isimli kendi yaşantısının destanlaştırıldığı bir çalışma yaptırmış ve okullarda okutulmasını istemiştir. Ancak bundan Türkiye'nin haberi bile yok" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET ARŞİVLERİNİ GÖSTERDİ!

Program esnasında Cumhuriyet Gazetesi arşiv belgelerini kameralara gösteren Aydın, "Atatürk'ün devlet sırrı olarak bıraktığı dosyalar var. 105 adet dosya bulunduğunda ve kaybolduğunda Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet olmuş. Yıllar sonra 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı Yayınları'ndan çıkan 'Atatürk'ün Terekesi' kitabında bu iddialar doğrulanmış" dedi.

"ATATÜRK FORSUN TASARIMINDA BİZZAT ÇALIŞTI"

Cumhurbaşkanlığı Forsunun tarihsel yorumunu açıklayan Aydın, "Cumhurbaşkanlığı Forsunun Cumhurbaşkanlığının sitesine veya yayınlarına baktığımızda Atatürk ile ilişkilendirilmediğini görüyoruz. Sitede, '1969 yılında, Akip Özbek isimli bir albay, forsu 16 tane Türk devletine yordu' yazıyor. Öyle bir şey yok. Bu forsun anlamını, ilk kullanan Atatürk'ün hangi anlamla kullandığını Cumhurbaşkanlığı dahi bilmiyor. Tanyar Ünver, Akip Özbek'ten önce bu yorumu yapmıştır, arşivlerde var. Bunun öncesi de var. 1967'de Türk Tarih Kurumu, 'Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 16 Türk devleti yorumu hikâyedir' diyor. Atatürk Araştırma Merkezi'de yine Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu raporda bir şerh var. Afet İnan Atatürk'ün forsun çizimi esnasında bizzat çalıştığını söylüyor" şeklinde konuştu.

İLK KEZ AÇIKLADI!

Aydın, "Bu bilgiyi ilk kez açıklıyorum" dedi ve şöyle devam etti, "Atatürk'ün 1931'de Türk Tarih Kurumu'na hazırlattığı ve tüm okullarda okutulmasını istediği 'Tarih 1' isimli kitapta 17 devlet listeleniyor. O listedeki devletler: Orta Asya Türk Hun İmparatorluğu, Volga-Tuna arasından İskit İmparatorluğu, şimdiye dek hiçbir Cumhurbaşkanı forstaki devletler arasında İskitler olduğunu söylemedi. Devamında Ural-Volga arasında Batı Hun Devleti, Avrupa Türk Hun İmparatorluğu ve Avrupa'da Avar İmparatorluğu, Garbi Türkistan ve Şimali Afganistan'da Ak Hunlar Devleti, Orta Asya'da Göktürk ve Kutluk Devleti, Karadeniz Şimalinde muhtelif isimde Türk devleti, burada Kelt'erden bahsediyor. Kelt'leri kaç kişi tanıyor?"

SAFEVİ DEVLETİ NEDEN YOK?

Safevi Devleti'nin neden Cumhurbaşkanlığı Forsunda simgelenen devletler arasında olmadığını açıklayan Aydın sözlerine, "Devamında, Asya Hun İmparatorluğu'ndan sonra Orta Asya'da muhtelif isimde Türk devletleri, bu şıkta hepsini kapsamış. Aral Gölü'nden Hindistan'a uzanan Gazneliler Devleti, Karahanlılar ve Karahatalar, Selçuklular, Büyük Timur Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, son madde ise Türkiye Cumhuriyeti. Peki bu devletlerin içinde neden Safevi Devleti yok? Safevi Devleti İran Şahı'nın nezdinde devam ettiği için forsta yıldıza alınmadı. Atatürk'ü bilmezsek, bugün işte uğraşırız" ifadeleriyle son verdi.