Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 dini günler takvimi, Ramazan ayının başlangıcını ve bayram tarihlerini netleştirdi. Peki, İlk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart'a kadar devam edecek. 2026'da ramazan ayı 29 gün sürecek.

Başkent Ankara'da ilk sahur 19 Şubat saat 06.06, ilk iftar 18.35'te yapılacak. İstanbul'da ilk sahur 06.22, ilk iftar 18.49; İzmir'de ise ilk sahur 06.29, ilk iftar 19.00'da yapılacak.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

İlk teravih namazı, Ramazan ayının başlamasından bir önceki akşam, yani 18 Şubat yatsı namazından sonra kılınacak.

İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08

Ankara 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 19.52

İzmir 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.15