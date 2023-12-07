İlk tutanakta ölen motokurye Göçer kusurlu bulunmuştu: Bilirkişi raporundan aksi karar geldi

Yayınlanma: 07.12.2023 - 19:21

Güncelleme: 07.12.2023 - 19:21

Motokurye Göçer’e çarpan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin ise Somali Konsolosluğu’na ait olduğu, aracı ise Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanının oğlu polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Söz konusu kazaya ilişkin polisin tuttuğu tutanağın hatalı olduğu ifade edilmişti. Konuyla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Yeni bilirkişi raporunda motokurye Göçer'in kusurlu olmadığı ifade edilidi.

Bilirkşi raporunda, "16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan kural ihlalietmediğinden bu kazanın oluşumunda atfı kabil kusurlunun olmadığı kanaatine varılmıştır. 06 CD 4581 plakalı araç sürücüsü Mohamed Hassan Mohammed Sheıkh Mohamud'un 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan kusurlarından Madde 56/1-c, Madde 84/d ve Yönetmelik Madde 107 kurallarını ihlal ettiğinden bu kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu" ifadeleri yer aldı.