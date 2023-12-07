Son dakika... Fatih'te kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yurt dışı çıkış yasağı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:46

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:13

İstanbul'da Avrasya Tünel çıkışı Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, 16 AFL 804 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi.

Aynı istikamette 06 CD 4581 plakalı otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü ambulans ile Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde götürdü ve Göçer yoğum bakımda tedavi altına alındı. Somali Cumhurbaşkanın oğlu ise polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken 1'i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer 6 gün sonra hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gerekli adli işlemler yapılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eğer ortada bir kusur varsa, suç varsa bunun takipçisi olunacaktır. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da olabilir, vatandaş da olabilir" dedi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Bakan Tunç'un açıklamasından kısa bir süre sonra Yunus Emre Gökçer'in ölümüne neden olan Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi.

'TEDBİR AMAÇLI TUTUKLANABİLİRDİ'



Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Avukat Iyaz Çimen, kazada tutulan ilk tutanağın hatalı olduğunu ve bu nedenle şüphelinin serbest bırakıldığını ifade ederek “Görüntülerden anladığımız kadarıyla kurye Yunus Emre Göçer’in herhangi bir kusuru yok, konsolosluk aracının hızlı bir şekilde çarpması sonucunda kazanın gerçekleştiğini görüyoruz. Arkadan çarpan karşı taraf olmasına karşın polisin tuttuğu ilk tutanakta kusur Göçer’e kusuru atfetmiş. Bundan dolayı bir tutulama olmadı. Savcılık bu hatadan dolayı tekrardan bilirkişi raporu hazırlatacak. Kaçtığına yönelik şüphelerimiz var. Tedbir amaçlı tutuklanabilirdi. Ancak hatalı tutanak nedeniyle tutuklama söz konusu olmadı” ifadelerini kullanmıştı.



'BİLGİ BEKLİYORUZ'



Diplomatik dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin de bilgi veren Çimen, “Diplomatik dokunulmazlık konusuyla ilgili bilgi bekliyoruz. Bazı ülkeler ve Türkiye arasında suçlu iadesine ilişkin anlaşmalar oluyor. Somali ile aramızda nasıl bir anlaşma var henüz bilmiyoruz. Ama en nihayetinde burada bir ceza alırsa bu ceza infaz edilir. Ancak şu an Türkiye’de olup olmadığını bilmiyoruz. Asıl çekincemiz yargılama sürecine ilişkin değil yurtdışına kaçmasıdır. Büyük ihtimalle de yurtdışına kaçmıştır” demişti.