İlk üç ayda poliçe sayısı yüzde 0.3 azalarak 23.3 milyon adette kaldı: Hayatdışı yerinde saydı!

2.06.2026 04:00:00
Serhat Aligil
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde hayatdışı branşta poliçe sayısı yüzde 0.3 geriledi. En dikkat çekici düşüş ise yüzde 20.9 ile sağlık sigortasında yaşandı.
Sigorta sektörünün, poliçe sayısı açısından yıla özellikle hayatdışı branşında kötü başladığı ortaya çıktı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) güncel verilerine göre Ocak-Mart 2026’da, Ocak-Mart 2025 kıyasla hayatdışı branşında satılan poliçe (dönem içi yazılan) sayısı yüzde 0.3 azalarak 23 milyon 334 bin adet oldu. Buna karşın hayat braşında (dönem sonu yaşayan) ise poliçe ve sertifika sayısı yüzde 2.9 artarak 35 milyon 754 bin adede yükseldi. 2025 yılının ilk üç ayında ise 2024’ün aynı dönemine kıyasla poliçe sayısı; hayatdışında yüzde 10.1 artarken hayatta yüzde 16.1 azalmıştı.

SAĞLIKTA SORUN VAR 

Yılın ilk çeyreğiyle ilgili verilere hayatdışının alt branşları açısından bakıldığında, sektörün lokomotifi konumundaki zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) yüzde 9.1 artışla 5 milyon 932 bin poliçe kesildiği görülüyor. Diğer oto branşı olan kaskoda ise yüzde 1.2 artışla 2 milyon 109 bin poliçeye ulaşıldı. En dikkat çekici düşüş ise sağlık sigortasında. Bu branşta poliçe sayısı yüzde 20.9 düşüşle 1 milyon 195 bine geriledi. Buna karşın seyahat sağlık yüzde 26.4 artışla 1 milyon 87 poliçeye ulaştı. Yüzde 77 artışla 630 adedi aşan nakliyat ise dikkat çekti. Ayrıca zorunlu deprem hariç yangın ve doğal afetlerde poliçe sayısı yüzde 14.1 düşüşle 1 milyon 605 bine indi. 

