İlkadım Anıtı bakımsız kaldı

Samsun'da 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün ilk adımını attığı yere 1982’de yapılan İlkadım Anıtı, düzenli bakım yapılmadığı için kuş pislikleriyle kaplandı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00
İlkadım Anıtı bakımsız kaldı
Abone Ol google-news

Ortaya çıkan çirkin görüntüye tepki gösteren yurttaşlar, yetkililerin durumu düzeltmesini istedi.

Daha önce de İlkadım Anıtı’nın yanındaki kadın ve erkek figürleri çıplak olduğu gerekçesiyle Kenan Evren tarafından kaldırıldı. Atatürk ve arkadaşlarını simgeleyen üçlü figür ise yerinde kaldı.

Genç kadın ve erkek figürlü heykeller 2000’de dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın talimatıyla eski yerine konularak koruma altına alındı.

ATATÜRK HEYKELİ SALDIRGANI ADLİYEDE

Elazığ'da önceki gün Gazi Caddesi’nde bulunan Atatürk heykelinin üstüne çıkın H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi.


19 mayıs 1919 haberleri Adliye haberleri Atatürk Heykeli haberleri

İlgili Haberler

Halil Dervişoğlu'ndan geleceği hakkında flaş yanıt: 'İlk gayem...'

Halil Dervişoğlu'ndan geleceği hakkında flaş yanıt: 'İlk gayem...'
FIAT, 125. yılını kutlarken iki otomobil tanıttı, ikisi için de ipucu verdi

FIAT, 125. yılını kutlarken iki otomobil tanıttı, ikisi için de ipucu verdi
15 Temmuz’un yanıt bekleyen o sorusu

15 Temmuz’un yanıt bekleyen o sorusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler