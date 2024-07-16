İlkadım Anıtı bakımsız kaldı
Samsun'da 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün ilk adımını attığı yere 1982’de yapılan İlkadım Anıtı, düzenli bakım yapılmadığı için kuş pislikleriyle kaplandı.
Ortaya çıkan çirkin görüntüye tepki gösteren yurttaşlar, yetkililerin durumu düzeltmesini istedi.
Daha önce de İlkadım Anıtı’nın yanındaki kadın ve erkek figürleri çıplak olduğu gerekçesiyle Kenan Evren tarafından kaldırıldı. Atatürk ve arkadaşlarını simgeleyen üçlü figür ise yerinde kaldı.
Genç kadın ve erkek figürlü heykeller 2000’de dönemin Kültür Bakanı İstemihan Talay’ın talimatıyla eski yerine konularak koruma altına alındı.
ATATÜRK HEYKELİ SALDIRGANI ADLİYEDE
Elazığ'da önceki gün Gazi Caddesi’nde bulunan Atatürk heykelinin üstüne çıkın H.K., heykelin baş kısmına taşla vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan H.K. adliyeye sevk edildi.
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