FIAT, 125. yılını kutlarken iki otomobil tanıttı, ikisi için de ipucu verdi

Yayınlanma: 15.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.07.2024 - 04:00

Özellikle küçük otomobillerdeki başarısıyla bilinen FIAT, 11 Temmuz’da 125. doğum gününü Torino’da eski fabrikası olan Lingotto binasının çatısındaki La Pista 500 pistinde düzenlenen bir törenle kutladı. Törende FIAT tarihinin önemli modelleri seremoni geçişi yaparken markanın tarihiyle ilgili fotoğraf ve belgelerden oluşan Casa FIAT sergisi de açıldı. İtalya Girişim ve Made in Italy Bakanı senatör Adolfo Urso, Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, FIAT’ın CEO’su ve Stellantis’in CMO’su Olivier Francois toplantıda birer konuşma yaptı. FIAT’ın “Smiling to the future” (Geleceğe gülümsemek) temalı kutlamasında John Elkann, “FIAT, 1899 yılında ilerleme tutkusundan doğdu”dedi.

Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares’in konuşması sırasında birkaç kez “FIAT’a güvenin” demesi dikkat çekerken “FIAT, üst üste üç yıldır Stellantis’in satış hacmi açısından bir numaralı markası oldu. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilere sürdürülebilir, güvenli ve ekonomik mobilite sunma sorumluluğunu üstleniyor” açıklamasını yaptı.

‘DOĞRU ÜRÜNLER SUNULACAK’

FIAT’ın CEO’su ve Stellantis Global Pazarlama Yöneticisi Olivier Francois ise “FIAT’ın küresel ana akıma geri dönüşünü halihazırda üç temel üzerinde başlatmış bulunuyoruz. İtalyan tasarımı ve geliştirmesi, küresel platform ve yerel uygunluk. Grande Panda ise yeni küresel ailemizin ilk üyesi. Bu nedenle, önümüzdeki on yıl boyunca her bir müşterimiz için doğru ürünleri sunacağız” sözleriyle Stellantis Grubu’nda atılım sırasının FIAT’ta olduğunu da vurgulamış oldu.

125. yıla özel olarak FIAT gibi doğum günü 11 Temmuz olan Giorgio Armani’nin adını taşıyan ve sınırlı sayıda üretilecek 500e Giorgio Armani modeli de etkinlikte tanıtıldı. Etkinliğin en önemli bölümlerinden biri FIAT’ın yeni B segmenti otomobili Grande Pnad’nın tanıtımıydı. Stellantis’in Smart Car platformu üzerinde yükselen ve tasarımında 1980’lerdeki ilk Panda modeline göndermeler bulunan Grande Panda, mild hibrit ve elektrikli seçeneklerine sahip olacak. Elektrikli Grande Panda’da 44 kWh batarya ve 83 kW elektrikli motor bulunuyor. Elektrikli Grande Panda’nın karma kullanımda menzili 320 km’nin üzerinde olacak.