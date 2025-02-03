İlker Gönen'in intiharı: Avukat Cemil Çiçek hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 20:41

Güncelleme: 03.02.2025 - 20:41

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gönen'in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayıyla ilgili soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma işlemlerine yönelik olarak Ankara Barosuna kayıtlı avukat Cemil Çiçek'in sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada açıklamalar yaptığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca avukat Cemil Çiçek hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.