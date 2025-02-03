İlker Gönen'in intiharı: Avukat Cemil Çiçek hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Barosuna kayıtlı avukat Cemil Çiçek hakkında, "Yenidoğan çetesi" davası sanıklarından İlker Gönen'in Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesi üzerine yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İlker Gönen'in intiharı: Avukat Cemil Çiçek hakkında soruşturma başlatıldı
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 20:41

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gönen'in Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayıyla ilgili soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma işlemlerine yönelik olarak Ankara Barosuna kayıtlı avukat Cemil Çiçek'in sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada açıklamalar yaptığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca avukat Cemil Çiçek hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #savcı #Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı #avukat

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