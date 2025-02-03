Cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi sanığının cenazesi alındı

Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda intihar eden Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Doktor İlker Gönen'in (44) cenazesi ailesi ve avukatı tarafından teslim alındı.

Cezaevinde intihar etmişti: Yenidoğan Çetesi sanığının cenazesi alındı
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DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:52

Antalya'da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Doktor İlker Gönen, 1 Şubat'ta tek kişilik koğuşunda kırdığı çay bardağı ile intihara teşebbüs etti.

Gönen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gönen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde ailesi ve avukatı Aydın Mantar tarafından teslim alındı.

Gönen'in cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

 


Etiketler: #Yenidoğan çetesi #İlker Gönen

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