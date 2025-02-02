‘Yenidoğan çetesi’nin 2 numarası İlker Gönen, cezaevinde intihar etti: ‘Butona bastı, gardiyanları çağırdı’

Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:23

Güncelleme: 02.02.2025 - 19:23

Antalya’da Döşemealtı YG Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan ‘yenidoğan çetesi’ davası sanıklarından doktor İlker Gönen, bugün saat 16.00 sıralarında tek kişilik koğuşunda intihar etti.

Hayatını kaybeden Gönen'in intiharının ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı.

Söz konusu intiharın perde arkasını aktaran gazeteci Emrullah Erdinç, şunları yazdı:

“İntihar eden kişi, Fırat Sarı’nın şirketinde çalışan doktor İlker Gönen’dir. Yayınladığım fotoğrafta İlker Gönen’in çocuklarıyla birlikte olduğu için kesilmiştir.

Gönen’in, cezaevinde intihar girişiminden sonra pişman olduğu ve yardım için acil butonuna bastığı ortaya çıktı.

Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 29 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan Gönen, çay bardağını kırarak cam parçalarıyla bileklerini kesti.

“ACİL DURUM BUTONUNA BASTI, GARDİYANLARI ÇAĞIRDI”

Sağ bileğinde derin, sol bileğinde ise hafif kesik oluşan Gönen, kan kaybetmeye başladı. Tek kişilik hücrede kalan Gönen, acil durum butonuna basarak gardiyanları çağırdı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Gönen, yolda hayatını kaybetti.

Cezaevinde tutuklulara cam bardak verilmesi yasak olduğu için savcılık, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlattı ve kamera görüntülerini incelemeye aldı.”