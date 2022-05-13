İlklerin fuarı kapılarını açtı: Dönüşüm İzmir’den başlıyor

13 Mayıs 2022 Cuma, 09:31

Türkiye’den 18 ilin yanı sıra, Almanya ve Romanya gibi ülkelerden toplam 120 katılımcının yer aldığı fuarın açılış töreninde geri dönüşüm için örnek bir çalışmaya başladıklarını müjdeleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de çöplerin üçte birini ekonomiye geri kazandıracağız. Günde 420 bin tona kadar ambalaj atığını dönüştürüp ekonomiye kazandıracağız. Bundan sonra İzmir’de çöp deyip geçmeyeceğiz. İzmir’de dönüşüm başlıyor” dedi.

Fuar İzmir’de ilki düzenlenen We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı için düzenlenen açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendikaların temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açılış töreninde yaptığı konuşmada geri dönüşüm çalışmalarının kent ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim krizi yaşıyoruz. Hepimiz bu büyük felaketle yüz yüzeyiz. Doğamızla, geçmişimizle uyumu temel alan döngüsel şehir anlayışının hayat bulduğu İzmir için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. İzmir’in döngüsel ekonomisini büyütmek için kırsaldan başlayıp hanelere kadar uzanan çok farklı bir program uyguluyoruz. Artık çöpü bir hammadde olarak ekonomiye ve doğaya geri kazandırıyoruz. Belediye şirketimiz İZDOĞA tarafından başlatılan proje sayesinde atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. İzmir’deki atıkların üçte birini çöpe gitmeden ekonomiye kazandıracağız. Günde 420 bin tona kadar ambalaj atığı dönüştürülebilecek ve ekonomiye kazandırılacak. Bunun kent ekonomisine 160 milyon lira katkısı olacak. Sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Bundan sonra İzmir’de çöp deyip geçmeyeceğiz. İzmir’de dönüşüm başlıyor. Doğamızı tüketmeden hayatımızı sürdürmek zorundayız”

Geri dönüşüm alanında özel sektör ve yerel yönetimleri buluşturan ilk organizasyon olan We-Cycle Fuarı’nda Türkiye’den 18 ilin yanı sıra, Almanya ve Romanya gibi ülkelerden toplam 120 katılımcı yer alıyor. “Daha Yaşanılabilir Kentler İçin Geri Dönüşüm Olmazsa Olmaz” konu başlığı altında düzenlenen 18. Küresel Isınma Kurultayı’na da ev sahipliği yapan fuar toplam iki gün sürecek. Fuarda atık bertaraf tesisleri, çamur, çürütme, kurutma ve sterilizasyon, analiz cihazları ve araştırma laboratuvarları, depolama firmaları, taşıma firmaları, enerji, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri firmaları, güneş enerjisi teknolojisi ve ısı geri kazanım firmaları, geri dönüşüm teknolojileri, hava, toprak, gürültü kirliliği kontrol teknolojileri firmaları, atık su ve atık su teknolojileri, kentsel temizlik araçları, ekipmanları ve teknolojileri firmaları, altyapı hizmetleri, damla sulama firmaları, plastik hammadde satıcıları yer alıyor.