İlkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da, ilkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:51
İlkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir okulda okuyan ilköğretim öğrencisi 4 çocuk, okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu yiyip içtikten bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı.

4 Öğrencinin zehirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


adıyaman haberleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi haberleri Zehirlenme haberleri zehir haberleri

İlgili Haberler

Adıyaman'da feci kaza... Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da feci kaza... Otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'da acı olay: Serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu

Adıyaman'da acı olay: Serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu
İsias davasında Adıyaman Belediyesi’ndeki sorumluların da soruşturulması kararı alındı: Kamu görevlilerine yargı yolu

İsias davasında Adıyaman Belediyesi’ndeki sorumluların da soruşturulması kararı alındı: Kamu görevlilerine yargı yolu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

18 yıllık gerçek ortaya çıktı: Katili en yakın arkadaşı çıktı!

18 yıllık gerçek ortaya çıktı: Katili en yakın arkadaşı çıktı!
Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 11 il için sarı kodlu uyarı: 31 Mayıs 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası!

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası!
Goldman Sachs, TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi! Türk bankalarının hedef fiyatlarını yükseltti

Goldman Sachs, TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi! Türk bankalarının hedef fiyatlarını yükseltti
Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandı
1927'den bu yana ilk... Türkiye nüfusu 'yaşlandı! Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu

1927'den bu yana ilk... Türkiye nüfusu 'yaşlandı! Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu
Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü hediyesi ne alınır?

Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü hediyesi ne alınır?