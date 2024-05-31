İlkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:51

Güncelleme: 31.05.2024 - 12:54

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir okulda okuyan ilköğretim öğrencisi 4 çocuk, okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu yiyip içtikten bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı.

4 Öğrencinin zehirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.