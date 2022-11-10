İlkokul öğrencisinden Atatürk'e duygulandıran mektup

10 Kasım 2022 Perşembe, 10:16

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 84'üncü yıl dönümünde, yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Ankara'da halk akın akın Anıtkabir'e koşarken, sosyal medya kullanıcıları da Atatürk'ü andı.

Ünlü radyo programcısı Nihat Sırdar ise, bir ilkokul öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bir ilkokul öğrencisi Atatürk’e mektup yazmış ve kantinin çok pahalı olduğunu, herkesin alışveriş yapamadığını, evden yemek getirdiklerini anlatmış. Siz ne anlatmak istersiniz Atatürk’e? #SevgiliAtatürk" notunu düşen Sırdar'ın paylaştığı mektup şöyle: