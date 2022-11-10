İlkokul öğrencisinden Atatürk'e duygulandıran mektup
Radyo programcısı Nihat Sırdar, sosyal medya hesabından bir ilkokul öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu paylaştı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 84'üncü yıl dönümünde, yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Ankara'da halk akın akın Anıtkabir'e koşarken, sosyal medya kullanıcıları da Atatürk'ü andı.
Ünlü radyo programcısı Nihat Sırdar ise, bir ilkokul öğrencisinin Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.
"Bir ilkokul öğrencisi Atatürk’e mektup yazmış ve kantinin çok pahalı olduğunu, herkesin alışveriş yapamadığını, evden yemek getirdiklerini anlatmış. Siz ne anlatmak istersiniz Atatürk’e? #SevgiliAtatürk" notunu düşen Sırdar'ın paylaştığı mektup şöyle:
Bir ilkokul öğrencisi Atatürk’e mektup yazmış ve kantinin çok pahalı olduğunu, herkesin alış veriş yapamadığını, evden yemek getirdiklerini anlatmış.— Nihat Sırdar (@nihatsirdar) November 10, 2022
Siz ne anlatmak istersiniz Atatürk’e?#SevgiliAtatürk pic.twitter.com/tUZ5CGSUIg
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