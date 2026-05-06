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İlkokul ve ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2025-2026 5-6-7-8. sınıfta sınıf tekrarı olur mu?

İlkokul ve ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2025-2026 5-6-7-8. sınıfta sınıf tekrarı olur mu?

18.06.2026 12:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İlkokul ve ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2025-2026 5-6-7-8. sınıfta sınıf tekrarı olur mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler ve veliler karne döneminde sınıf geçme şartlarını araştırmaya başladı. Peki, İlkokul ve ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2025-2026 5-6-7-8. sınıfta sınıf tekrarı olur mu?
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2025-2026 eğitim öğretim yılının son günlerine girilmesi ile birlikte son sınav notları da başarısız olarak sonuçlanan öğrenciler sınıf tekrarı yapıp yapmayacaklarını, hangi durumlarda sınıfta kalma olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İlkokul ve ortaokulda sınıfta kalma var mı? 2025-2026 5-6-7-8. sınıfta sınıf tekrarı olur mu?

SINIFTA KALMA VAR MI 2026?

İlkokul ve ortaokulda doğrudan sınıfta kalma yok. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor. Öğretmenlerin ağırlıklı düşüncesi ise öğrencilerin sınıf geçmesi yönünde.

ORTAOKULDA DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu‘ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

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