Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla yapılacak Haziran ayı öğretmen seminerlerinin ayrıntılarını açıkladı. Peki, 2026 öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri online mı? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona ermesinin ardından, öğretmenlerin sene sonu mesleki çalışma dönemi başlayacak. Resmî akademik takvime göre öğretmen seminerlerinin 29 Haziran Pazartesi günü başlaması ve 30 Haziran Salı günü devam ederek toplam iki gün sürmesi planlanıyor.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLINE MI?

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının hangi formatta gerçekleştirileceğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Seminerlerin yüz yüze mi yoksa çevrim içi olarak mı düzenleneceği, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından netleşecek.