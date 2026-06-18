Sınavsız ikinci üniversite okumak isteyen adaylar, kayıt zamanını ve kayıtların nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman? AÖF, AUZEF kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYITLARI NE ZAMAN?

2025–2026 öğretim yılı için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 17 Ağustos – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kayıt adresi olan https://aoskayit.anadolu.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adayların, kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumlarına başvurarak gerekli güncellemeleri yaptırmaları önem taşımaktadır.

Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayan ve öğretim gideri ödemesini gerçekleştiren adayların bilgileri kontrol edilecek; gerekli şartları sağlayanların kayıt işlemleri onaylanacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYITLARI NE ZAMAN?

AUZEF İkinci Üniversite 2026 kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl kayıtlar 28 Temmuz – 12 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2026 yılı kayıt takviminin önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.