İlkokulda hijyen krizi: Veliler isyanda

18.01.2026 04:00:00
İrem Karataş
Pendik’teki Ergenekon İlkokulu’nda tuvaletlerin uzun süredir kullanılamaz halde olduğu, öğrencilerin fare gördüğü ve itirazlarını dile getiren velilerin tehdit edildiği öne sürüldü. Öğretmenlerse mobbing iddialarını dile getirdi.

Pendik Esenyalı Mahallesi’ndeki Ergenekon İlkokulu öğrencilerin fare gördüğü ve tuvaletlerin hijyenik olmadığı, buna ilişkin itirazlarını dile getiren velilerin ise okul yönetimi tarafından tehdit edildiği iddialarıyla gündemde. Veliler ayrıca çocuklarının beslenmesini karşılayamadıklarını belirterek bir öğün ücretsiz yemek talebinde bulundu.

Okullarda bu sorunlar yaşanırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçen hafta “okullarda cadılar bayramı kutlandığını” iddia ederek serzenişte bulunmuştu. Konuştuğumuz 10’dan fazla öğrenci tuvalet kapılarının bir yılı aşkın süredir kırık ve bozuk olduğunu söyledi. Bir öğretmen “Basın açıklamasından sonra kapılar değiştirildi. Demek ki yapılabiliyormuş” ifadelerini kullandı.

Veliler de çocuklarının enfeksiyon kapması sonucu neredeyse her hafta hastaneye gittiklerini anlattı. Pek çok öğrencinin okulda defalarca fare gördüğü öne sürüldü. Konuştuğumuz bir öğretmen, “Okul müdürü ve müdür yardımcısı olan eşi öğretmenlere çok ciddi mobbing uyguluyor ve tehdit ediyor. Toplam 12 öğretmen CİMER ve ilçe milli eğitim yoluyla şikâyetçi oldu ancak bir sonuç çıkmadı” dedi. 

