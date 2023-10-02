İlkokulda taciz iddiası protesto edildi: Kaygılıyız!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:45

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:45

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak Melih Özakat İlkokulu’nda bir erkeğin kızlar tuvaletine girerek kız öğrencileri taciz ettiği iddiaları üzerine gözaltına alınan zanlının serbest bırakılması İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto edildi.

Veliler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşların katıldığı eylemde basın açıklamasını velilerden Esra Karasu okudu.

"KAYGILI VE GÜVENSİZ HİSSETMEKTEYİZ!"

Zanlının okulda devam eden tadilat nedeniyle oluşan güvensiz ortamdan yaralandığını belirten Karasu, "Nitekim 25.09.2023 tarihinde, bilgisayar tamiri için gelen erkek bir şahıs, kimlik sorulmadan,denetlenmeden güvenlik tarafından içeri alınmış ve kişiyi çağıran ilgili okul yetkilisi tarafından refakat edilmeden okul içinde serbest zaman geçirerek kız öğrenci tuvaletine gizlenip 2 kız çocuğuna tacizde bulunmuştur ve aileler suç duyurusunda bulunmuştur. Çıkarılan mahkemede incelenen kamera kayıtlarında suça ilişkin kuvvetli somut delillerin olduğu görülerek savcı tutuklama talebinde bulunuyor. Fakat nöbetçi hakim bu kuvvetli somut delillere karşın şahsın tutuklanmasının ölçülü olmayacağı kararını vererek şahsı denetimli serbestlikle salıveriyor. Bu kuvvetli somut delillere karşın hakimin kararın nasıl alındığını anlamış değiliz. Eli kolu serbest şekilde ortalıkta dolanan bu şahıs hem bizim çocuklarımız hem de dışarıdaki diğer çocuklar için tehdit oluşturmaktadır, biz anne babalar son derece kaygılı ve güvensiz hissetmekteyiz! Bu şahsın tutuklu olarak yargılanması içinde gerekli tüm itirazları yapacağız" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerine devam etme hakkını talep eden veli, "Çocuklarımıza fiziken bakımları yapılmış, eğitim öğretime hazır okullarda, güvenli ve korunaklı bir okul ortamında eğitim alacakları koşulları hazırlamak, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görevidir. Bu nedenle, İzmir İl Milli Eğitim Müdürünü uyarıyoruz ve gerekli önlemleri alması konusunda görevini yapmaya davet ediyoruz. Biz veliler, bu koşullar sağlanana kadar, karşımızda bu ciddiyette ve liyakatte sorumlular görene kadar çocuklarımız için mücadele edeceğiz. Bir kereden çok şey olur! Ve bizler bugün bu okulda bunu tekrar gördük ve hatırladık!" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sonrası alkışla protestolarını sürdüren veliler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.