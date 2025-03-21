İlkokulda taciz iddiası: Zanlı serbest kaldı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:08

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:08

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’nda çalışan temizlik görevlisi D.T. (18), 8 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede çelişkili ifadeler veren sanık, akıl sağlığı raporu alınması için hastaneye sevk edilirken adli kontrol şartı olmadan tahliye edildi.

Uyum Programı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) dahilinde okulda temizlik görevlisi olarak çalışan D.T.’nin küçük öğrenciye Tiktok hesabını verdiği, sınıfta sarıldığı ve “Sevgili olalım mı?” diye sorduğu iddia edilirken, sanık D.T. mahkemede sessiz kalmayı tercih etti. Daha sonra, “Ben evden işe, işten eve gidiyorum, suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi. Mahkeme başkanının polis ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini hatırlatması üzerine, sanık D.T., sınıfa sadece temizlik için girdiğini iddia ederek, “Öğrenci bana ‘Paramı kaybettim’ dedi, ben de verdim. Başka bir konuşma geçmedi” şeklinde savunma yaptı.

“ÖĞRETMENİ ANLATTI”

Mağdurun annesi E.Ş., şikayetinin devam ettiğini belirterek, “Olayı bizzat görmedim öğretmen bildirdi. Kızıma sorunca anlattı” dedi. Mağdur avukatı ise, “Olaydan sonra mağdur öğrenci büyük travma yaşadı. Okula devam edemedi, babasının yanına taşınmak zorunda kaldı. Sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz. Ayrıca mağdur çocuğun, sanık ile yüz yüze getirilmeden Adli Görüşme Odası’nda (AGO) dinlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SANIK AVUKATI: ÇOCUK AKLIYLA HAREKET ETMİŞ OLABİLİR

Sanık avukatı, müvekkilinin haksız yere tutuklandığını ve medyada yer alan haberler nedeniyle baskı oluştuğunu öne sürerek, “Biz mağdur yalan söylüyor demiyoruz ancak çocuklar aileleri tarafından yönlendirilmiş olabilir. Çocuk aklıyla hareket etmiş olabilir. Okuldaki görevliler de olayı görmediklerini söyledi. Müvekkilim 18 yaşına yeni girdi, ayrıca 11 yaşında bir kaza geçirdiği için algılama yeteneği yaşıyla uyumlu değil” dedi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilerek, TCK 32. maddesi kapsamında akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine karar verdi. Ayrıca, tüm güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine, olay anında okulda görev yapan personelin ifadelerinin alınmasına ve mağdurun Adli Görüşme Odası’nda dinlenmesine hükmedildi. Sanık D.T. hakkında tutukluluğun kaldırılmasına karar verilirken, yargı sürecinin devam ettiği ve nihai kararın hastane raporuna göre şekilleneceği bildirildi. Mahkeme 3 Temmuz saat 14.20’ye ertelendi.