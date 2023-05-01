İlyas Salman'dan Erdoğan'a 'tür' tepkisi: 'Arzu ederse kafatası ölçülerimizi aldırsın...'
Usta sanatçı ve TKP İstanbul milletvekili adayı İlyas Salman, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği “Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var” sözlerine, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çok sert tepki gösterdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde sarf ettiği sözler siyaset gündemindeki yerini koruyor.
Konuşmasında bir kez daha, ‘Alevi’ başlıklı videosunda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenen CHP lideri ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Ya sana kim dedi 'Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var?" diye konuştu.
SALMAN'DAN SERT TEPKİ
Bu sözler kısa sürede gündem olurken; Erdoğan'a bir tepki de usta sanatçı ve TKP İstanbul milletvekili adayı İlyas Salman'dan geldi.
Kişisel Twitter hesabından söz konusu haberi alıntılayan Salman, "Sayın cumhurbaşbakanımız arzu ederse hekimler gönderip kafatası ölçülerimizi aldırsın, türümüz belli olsun" ifadelerini kullandı.
Sayın cumhurbaşbakanımız arzu ederse hekimler gönderip kafatası ölçülerimizi aldırsın, türümüz belli olsun. https://t.co/VKSpVZe8PM— İlyas Salman (@ilyassalmansm) April 30, 2023
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