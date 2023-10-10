İlyas Salman 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı

Usta oyuncu oyuncusu İlyas Salman, ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:37
İlyas Salman 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı
Abone Ol google-news

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman’ın ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İlyas Salman ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da katıldı.

Salman duruşmada savunma yaparken, müşteki avukatı ise katılma talebinin bulunduğunu belirterek şikayetinin devam ettiğini söyledi. Sanık avukatı ise reddi hakim talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına hakimin reddi talebini yazılı olarak bildirmesi için süre verilmesine, talebin dosyaya sunulduktan sonra incelenmek için dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Salman, geçen sene BirGün'e verdiği bir röportajda "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam" sözlerine yer vermişti.

Salman hakkında, geçen günlerde ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ iddiasıyla dava açılmıştı. 


yeşilçam İlyas Salman

İlgili Haberler

İlyas Salman'dan 'deprem' yorumuyla gündem olan Ali Sunal'a destek: 'Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim'

İlyas Salman'dan 'deprem' yorumuyla gündem olan Ali Sunal'a destek: 'Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim'
İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu

İlyas Salman, TKP'den milletvekili adayı oldu
İlyas Salman'dan Erdoğan'a 'tür' tepkisi: 'Arzu ederse kafatası ölçülerimizi aldırsın...'

İlyas Salman'dan Erdoğan'a 'tür' tepkisi: 'Arzu ederse kafatası ölçülerimizi aldırsın...'

En Çok Okunan Haberler