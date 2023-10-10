İlyas Salman 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:37

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:37

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman’ın ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada İlyas Salman ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da katıldı.

Salman duruşmada savunma yaparken, müşteki avukatı ise katılma talebinin bulunduğunu belirterek şikayetinin devam ettiğini söyledi. Sanık avukatı ise reddi hakim talebinde bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına hakimin reddi talebini yazılı olarak bildirmesi için süre verilmesine, talebin dosyaya sunulduktan sonra incelenmek için dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Salman, geçen sene BirGün'e verdiği bir röportajda "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam" sözlerine yer vermişti.

Salman hakkında, geçen günlerde ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ iddiasıyla dava açılmıştı.