İmalathane önündeki paletleri kamyonete yükleyip çaldılar!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:55

Güncelleme: 23.12.2024 - 16:56

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak'ta meydana geldi.

İmalathanenin önüne kamyonetle gelen 2 kişiden biri, araçtan inerek ahşap paletleri tek tek araca yükledi.

Şüpheliler, geldikleri kamyonetle uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadın şüphelinin kamyonetten inip, paletleri araca yüklediği anlar görüntülere yansıdı.

Ahşap paletlerin çalındığını fark eden işyeri sahipleri, polise ihbarda bulunurken şüphelilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.