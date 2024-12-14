İstanbul'da pes dedirten hırsızlık! 10 günde 8 otomobilin konsolunu çaldı: Tutuklandı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 11:50

Güncelleme: 14.12.2024 - 13:10

Zeytinburnu'nda 3 şüpheli, 29 Kasım ile 8 Aralık tarihleri arasında 8 otomobilin konsolunu çaldı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine çevrede geniş çaplı güvenlik kamerası incelemesi yaparak kimlik tespiti yaptı.

Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, G.E. isimli şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E. 'otodan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ARKA CAMINDAN GİRİP ÇIKIYOR'

Otomobilinden ön konsolu çalınan Sümbül Öztürk, "Biz olayı öğlen fark ettik. Geldiğimde arabanın arka camının kırık olduğunu gördüm. Arka camından girmiş. Camdan girip camdan çıkıyor. Ondan sonra polis çağırdık. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Görüntü de var zaten. Gayet rahat girip çıkıyor. Arka koltuktan giriyor. Karşımızdaki eczanede nöbetçi. O kadar korkusuz ki hiç umurunda da değil. Arabanın ekranını ve beynini alıp gitmiş" dedi.