İmam hatip lisesinde yangın: Yurttaki öğrenciler tahliye edildi!

İstanbul Güngören'de okulun konferans salonun elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yurtta kalan öğrenciler dumandan etkilenmemeleri için okul görevlileri tarafından bahçeye çıkartıldı.

DHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:53
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İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Konferans salonundaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Konferans salonundan dumanların çıktığını gören okul çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede okulun bir bölümüne yayıldı.

ÖĞRENCİLER BAHÇEYE ÇIKARTILDI!

Yangın çıkan salonun üst katındaki öğrenci yurdunda kalanlar, çalışanlar tarafından okulun bahçesine çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, okulun konferans salonunda hasar oluştu.


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