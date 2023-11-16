Mersin'de bir garip olay: Yangın elle söndürülünce yangın tüpünü çalışanlara sıktı

Mersin'de bir tamirhanedeki motosiklette çıkan yangını, çalışanlar eliyle söndürdü. Yangını gören bir başka çalışan ise getirdiği yangın tüpünü arkadaşlarına sıkması ilginç anlar ortaya çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:16
Mersin'de bir garip olay: Yangın elle söndürülünce yangın tüpünü çalışanlara sıktı
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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi’ndeki bir motosiklet tamir atölyesinde çalışanların bir motosikleti tamir ettiği sırada motor bölümünde yangın çıktı.

Alevi gören personel, eliyle yangını söndürmeye başardı. O sırada yangın olduğu fark sonradan fark eden çalışanlardan Mahmut Kurt’ta yangın tüpünü getirdi. Yangının söndüğünü gören Kurt, tüpü önce motor kısmına ardından da iş arkadaşlarının üzerine sıktı. O anlar güvenlik kamerasına da yansırken, diğer çalışanların iş yerinden kaçma anları yer aldı. Öte yandan daha öncede bir motosikletin motor kısmında yangın çıktığı, alevlerin de su ile söndürüldüğü belirtildi.

"BENDE ONLARI SÖNDÜRDÜM"

Yaşananları anlatan Mahmut Kurt, "Motorda yangın çıktı, arkadaşlar eliyle söndürdü. Bende sonradan yangın tüpüyle müdahale ettim. Bende onları söndürdüm. Bu olanları işyerinin kamera kaydından izledik, öyle paylaşmak istedik bize de bir anı kaldı. Daha öncede böyle bir yangınla karşılaşmıştık suyla söndürmüştük. Şimdi tedbirimizi aldık. İşyerinde tedbiri hiç bir zaman elden bırakmamak lazım" dedi.


Mersin yangın tüpü

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